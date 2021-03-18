UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

УЗ ожидает окончательная остановка реформ и крах, - экс-министр

Автор: РБК-Украина

Хаос, управленческий кризис и масштабная коррупция продолжаются в "Укрзализныци" почти десятилетия, а события 2019-2020 годов довели компанию до катастрофы. Очередная смена руководителя УЗ доведет ее до окончательного краха.

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

"За последние два года в компании уже было четыре руководителя, сейчас назначат пятого! И ни разу не было публично озвучена настоящая причина увольнения - просто отставка. Так и Жмака увольняют - не за недостатки", - пишет Омелян.

Он также выразил сочувствие сотрудников УЗ, которые, "получая низкие зарплаты, все еще надеялись, что времена расцвета и успеха вернутся". Теперь, по его убеждению, УЗ ожидает окончательная остановка реформ и крах.

Напомним, 17 марта Кабинет министров согласовал досрочное прекращение полномочий главы правления "Укрзализныци" Владимира Жмака. Обязанности председателя возложили на Ивана Юрика.

Ранее УЗ в рамках реформы компании начала процедуру выделения отдельной бизнес-вертикали грузовых перевозок под названием UZ Cargo, используя для этого опыт европейских стран. Соответствующее решение поддержало Министерство инфраструктуры.

В начале февраля наблюдательный совет АО "Укрзализныця" постановил отменить решение правления компании о создании филиала грузовых перевозок UZ Cargo, тем самым остановив реформу.

В конце января Верховная рада создала временную следственную комиссию для оценки предприятия и расследования злоупотреблений в 2017-2020 годах, соответственно, до старта работы в компании нынешнего главы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины УкрзализныцяреформыВладимир Омелян
Читайте также
Курсирование поезда "Интерсити+" Киев - Славское продлили на весну и лето
Новые правила списания старых вагонов: участники рынка впервые нашли компромисс
Прогноз погоды