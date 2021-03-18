УЗ очікує остаточна зупинка реформ та крах, - екс-міністр

Хаос, управлінська криза і масштабна корупція тривають в "Укрзалізниці" майже десятиліття, а події 2019-2020 років довели компанію до катастрофи. Чергова зміна керівника УЗ доведе її до остаточного краху.

"За два останні роки в компанії вже було чотири керівники, зараз призначать п’ятого! І жодного разу не було публічно озвучено справжньої причини звільнення - просто відставка. Так і Жмака звільняють - не за недоліки", - пише Омелян.

Він також висловив співчуття співробітників УЗ, які, "отримуючи низькі зарплати, все ще сподівалися, що часи розквіту та успіху повернуться". Тепер, за його переконанням, УЗ очікує остаточна зупинка реформ та крах.