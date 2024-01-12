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УЗ отримає від партнерів техніки та обладнання на майже 10 млн доларів

П'ятниця 12 січня 2024 14:29
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УЗ отримає від партнерів техніки та обладнання на майже 10 млн доларів Фото: УЗ отримає від партнерів техніки та обладнання на майже 10 млн доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

АТ "Укрзалізниця" отримала 46 одиниць техніки та обладнання на загальну суму 2,76 млн доларів. У найближчих планах - передача техніки ще на 5 мільйонів. Допомога відбувається у межах проекту Світового банку "Відновлення основної логістичної інфраструктури та приєднання до мережі (RELINC)".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр транспортних стратегій.

До пакету безкоштовної техніки входять автопідйомники, навантажувачі, екскаватори, свердлильні верстати на магнітній підставці та гідродомкрати, які вже задіяні в ремонтах та відновленні залізничної інфраструктури.

Окрім закупівлі техніки для термінових ремонтів залізниці, проєкт також фінансує придбання модульних мостів та матеріалів для відновлення пошкоджених з’єднань доріг з мостами і залізничними коліями.

Закупівлю обладнання для забезпечення ремонту критичної інфраструктури та збільшення вантажоперевезень УЗ здійснює підрозділ ООН UNOPS Ukraine.

Нагадаємо, раніше голова УЗ Євген Лященко також спрогнозував, що за підсумками 2023 року УЗ отримає 7 млрд грн чистого прибутку - після 9,6 млрд грн чистого збитку 2022-го.

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Укрзалізниця
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