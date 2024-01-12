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УЗ получит от партнеров техники и оборудования почти на 10 млн долларов

Пятница 12 января 2024 14:29
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УЗ получит от партнеров техники и оборудования почти на 10 млн долларов Фото: УЗ получит от партнеров техники и оборудования почти на 10 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

АО "Укрзализныця" получило 46 единиц техники и оборудования на общую сумму 2,76 млн долларов. В ближайших планах - передача техники еще на 5 миллионов. Помощь оказывается в рамках проекта Всемирного банка "Восстановление основной логистической инфраструктуры и подключения к сети (RELINC)".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий.

В пакет бесплатной техники входят автоподъемники, погрузчики, экскаваторы, сверлильные станки на магнитной подставке и гидродомкраты, уже задействованные в ремонтах и восстановлении железнодорожной инфраструктуры.

Кроме закупки техники для срочных ремонтов железной дороги, проект также финансирует приобретение модульных мостов и материалов для восстановления поврежденных соединений дорог с мостами и железнодорожными путями.

Закупку оборудования для обеспечения ремонта критической инфраструктуры и увеличения грузоперевозок УЗ осуществляет подразделение ООН UNOPS Ukraine.

Напомним, ранее глава УЗ Евгений Лященко также спрогнозировал, что по итогам 2023 года УЗ получит 7 млрд грн чистой прибыли - после 9,6 млрд грн чистого убытка 2022-го.

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