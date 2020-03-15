УЗ отменила рейс поезда "четырех столиц" из-за карантина

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Компания изучает возможность задействования подвижного состава поезда на внутренних маршрутах

"Укрзализныця" отменила рейс поезда "четырех столиц", который должен был отправиться из Киева 16 марта, в связи с карантином из-за коронавируса в Литве и Латвии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Отмечается, что компания изучает возможность задействования подвижного состава указанного поезда на внутренних маршрутах.

"Укрзализныця будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда - без взимания дополнительных сборов. Для этого нужно обратиться в любую железнодорожную кассу. Билеты, приобретенные через интернет, возвращаются через онлайн-сервисы", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на поезда, которым будет ограничено маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае, если была отменена остановка, с которой пассажир имел проездной документ.

Напомним, глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что "Укрзализныця" прекращает международные пассажирские железнодорожные перевозки в ночь с 16 на 17 марта до завершения периода карантина в стране.

Кроме того, в Украине с 17 марта на две недели закрывают пункты пропуска через госграницу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. В СНБО отметили, что для украинцев, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска будут открыты.