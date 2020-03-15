ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

УЗ скасувала рейс поїзда "чотирьох столиць" через карантин

Новини » Коронавірус     15.03.2020 - 17:20
УЗ скасувала рейс поїзда "чотирьох столиць" через карантин
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Компанія вивчає можливість залучення рухомого складу поїзда на внутрішніх маршрутах

"Укрзалізниця" скасувала рейс поїзда "чотирьох столиць", який повинен був відправитися з Києва 16 березня, у зв'язку з карантином через коронавірус в Литві та Латвії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Наголошується, що компанія вивчає можливість залучення рухомого складу зазначеного поїзда на внутрішніх маршрутах.

"Укрзалізниця буде повертати пасажирам повну вартість квитків на скасовані міжнародні поїзди - без справляння додаткових зборів. Для цього потрібно звернутися в будь-яку залізничну касу. Квитки, придбані через інтернет, повертаються через онлайн-сервіси", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що на поїзди, яким буде обмежено маршрут, повну вартість квитка можна повернути в разі, якщо була скасована зупинка, з якої пасажир мав проїзний документ.

Нагадаємо, глава Міністерства інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що "Укрзалізниця" припиняє міжнародні пасажирські залізничні перевезення в ніч з 16 на 17 березня до завершення періоду карантину в країні.

Крім того, в Україні з 17 березня на два тижні закривають пункти пропуску через держкордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. В РНБО відзначили, що для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску будуть відкриті.

Карантин в Україні: через які КПВВ можна повернутися з Європи Глава дипломатії ЄС переніс візит до України через коронавірус
Новини України УкрзалізницякарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся