УЗ скасувала рейс поїзда "чотирьох столиць" через карантин

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Компанія вивчає можливість залучення рухомого складу поїзда на внутрішніх маршрутах

"Укрзалізниця" скасувала рейс поїзда "чотирьох столиць", який повинен був відправитися з Києва 16 березня, у зв'язку з карантином через коронавірус в Литві та Латвії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Наголошується, що компанія вивчає можливість залучення рухомого складу зазначеного поїзда на внутрішніх маршрутах.

"Укрзалізниця буде повертати пасажирам повну вартість квитків на скасовані міжнародні поїзди - без справляння додаткових зборів. Для цього потрібно звернутися в будь-яку залізничну касу. Квитки, придбані через інтернет, повертаються через онлайн-сервіси", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що на поїзди, яким буде обмежено маршрут, повну вартість квитка можна повернути в разі, якщо була скасована зупинка, з якої пасажир мав проїзний документ.

Нагадаємо, глава Міністерства інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що "Укрзалізниця" припиняє міжнародні пасажирські залізничні перевезення в ніч з 16 на 17 березня до завершення періоду карантину в країні.

Крім того, в Україні з 17 березня на два тижні закривають пункти пропуску через держкордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. В РНБО відзначили, що для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску будуть відкриті.