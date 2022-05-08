УЗ скасувала потяги до Одеси на 9 травня через комендантську годину

Фото: "Укрзалізниця" скасувала поїзди до Одеси на 9 травня (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Укрзалізниця" скасувала на 9 травня поїзди до Одеси і назад через комендантську годину. Також цього дня не працюватиме одеський залізничний вокзал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".