Комендантский час в Одессе и области на 9 мая: озвучены основные ограничения
В Одессе и области вводят длительный комендантский час. Он продлится на территории Одессы и области более суток - с 22:00 8 мая до 05:00 10 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.
Комендантский час накладывает ряд ограничений на работу транспорта, предприятий и организаций, рынков и на правила выгула собак.
Общественный транспорт
9 мая будет остановлена работа железнодорожного вокзала Одессы и автостанций и автовокзалов, расположенных на территории Одессы и Одесской области.
Не будут работать пригородные и междугородные маршруты на территории Одесской области.
В городе Одесса будет обеспечено дежурство подвижного состава КП "Одесгорэлектротранс" на основных маршрутах города.
Ограничение движения по городу
Перемещение пешком, общественным и личным транспортом - ограничивается и разрешается только при наличии документов, удостоверяющих необходимость такого перемещения (направление на лечение, командировочные удостоверения, удостоверения работника предприятия непрерывного цикла и т.д.).
Работа предприятий в Одессе и области
Без изменений в Одессе и в Одесской области будут работать предприятия и организации критической инфраструктуры - скорая помощь, ГСЧС и т.д.
Больницы и аптеки работают в штатном режиме.
Запрещается работа и посещение рынков, заведений общепита, кафе, ресторанов, торгово-развлекательных (развлекательных) заведений, парков отдыха, спортивных заведений, магазинов, торговых точек и АЗС.
Выгул собак
Выгул собак разрешается вблизи дома, не удаляясь от места жительства с максимально коротким временем прогулки. При себе иметь документы, удостоверяющие личность.
Другое
Разрешается проведение весенних полевых работ, выгул и выпас домашних животных и скота (при наличии не более трех сопровождающих людей), а также разрешено перемещение для обеспечения мероприятий по обеспечению пищей и лечению животных.
Проведение запланированных захоронений и связанных с ними ритуальных мер разрешается при наличии минимально необходимого количества присутствующих (близкие родственники и друзья).
Напомним, 7 мая в Одессе начали сообщать о взрывах во время воздушной тревоги. Жители утверждают, что видят ракеты над городом.
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