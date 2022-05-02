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УЗ отменила некоторые поезда из-за ремонта: направление и даты

Фото: "Укрзализныця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталия Гурковская

В связи с выполнением ремонта путей претерпевает временные изменения расписание движения пригородных поездов, курсирующих по территории регионального филиала "Львовская железная дорога". Они коснутся 5 поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ.

Так, из-за ремонта изменится движение:

  • в течение 3-6 и 10 мая этого года не будут курсировать поезда № 6441/6442 сообщением "Коломыя -Рахов - Коломыя" и № 6403/6404 сообщением "Ивано-Франковск - Ворохта - Ивано-Франковск";
  • в течение 3-4, 6-7, 9-10 и 12-13 мая пригородный поезд № 6021 сообщением "Львов-Сянки" будет отправляться из Львова в 08:35 (вместо 09:25), прибытие в Сянки в 13:06.

"Наряду с тем, для улучшения обслуживания пассажиров внесены изменения в расписание движения пригородного поезда № 6301/6302 сообщением "Червоноград - Изов - Ковель", - добавляют в пресс-службе.

Так, начиная с 4 мая этот поезд будет отправляться из Червонограда в 05:20 (вместо 04:25), Изов (07:36-08:20), прибытие в Ковель - в 10:25.

Напомним, на сегодня Укрзализныця назначила три эвакуационных рейса.

Также отметим, что на период затяжного комендантского часа в Одессе поезда были отменены.

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Укрзализныця