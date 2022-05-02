УЗ отменила некоторые поезда из-за ремонта: направление и даты

В связи с выполнением ремонта путей претерпевает временные изменения расписание движения пригородных поездов, курсирующих по территории регионального филиала "Львовская железная дорога". Они коснутся 5 поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ.
Так, из-за ремонта изменится движение:
"Наряду с тем, для улучшения обслуживания пассажиров внесены изменения в расписание движения пригородного поезда № 6301/6302 сообщением "Червоноград - Изов - Ковель", - добавляют в пресс-службе.
Так, начиная с 4 мая этот поезд будет отправляться из Червонограда в 05:20 (вместо 04:25), Изов (07:36-08:20), прибытие в Ковель - в 10:25.
Напомним, на сегодня Укрзализныця назначила три эвакуационных рейса.
Также отметим, что на период затяжного комендантского часа в Одессе поезда были отменены.
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