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УЗ відмінила деякі потяги через ремонт: напрямок та дати

Фото: "Укрзалізниця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Гурковська

У зв’язку з виконанням ремонту колій зазнає тимчасових змін розклад руху приміських потягів, що курсують територією регіональної філії "Львівська залізниця". Вони торкнуться 5 потягів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення УЗ.

Так, через ремонт зміниться рух:

  • впродовж 3-6 та 10 травня цього року не курсуватимуть поїзди № 6441/6442 сполученням "Коломия - Рахів - Коломия" та № 6403/6404 сполученням "Івано-Франківськ – Ворохта – Івано-Франківськ";
  • упродовж 3-4, 6-7, 9-10 та 12-13 травня приміський поїзд № 6021 сполученням "Львів - Сянки" вирушатиме зі Львова о 08:35 (замість 09:25), прибуття у Сянки о 13:06.

"Поряд із тим, для покращення обслуговування пасажирів унесено зміни в розклад руху приміського поїзда № 6301/6302 сполученням "Червоноград - Ізов - Ковель", - додають у прес-службі.

Так, починаючи з 4 травня цей потяг вирушатиме з Червонограда о 05:20 (замість 04:25), Iзов (07:36-08:20), прибуття у Ковель - о 10:25.

Нагадаємо, на сьогодні Укрзалізниця призначила три евакуаційні рейси.

Також зазначимо, що на період затяжної комендантської години в Одесі потяги були скасовані.

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Укрзалізниця