УЗ відмінила деякі потяги через ремонт: напрямок та дати

У зв’язку з виконанням ремонту колій зазнає тимчасових змін розклад руху приміських потягів, що курсують територією регіональної філії "Львівська залізниця". Вони торкнуться 5 потягів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення УЗ.
Так, через ремонт зміниться рух:
"Поряд із тим, для покращення обслуговування пасажирів унесено зміни в розклад руху приміського поїзда № 6301/6302 сполученням "Червоноград - Ізов - Ковель", - додають у прес-службі.
Так, починаючи з 4 травня цей потяг вирушатиме з Червонограда о 05:20 (замість 04:25), Iзов (07:36-08:20), прибуття у Ковель - о 10:25.
Нагадаємо, на сьогодні Укрзалізниця призначила три евакуаційні рейси.
Також зазначимо, що на період затяжної комендантської години в Одесі потяги були скасовані.
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