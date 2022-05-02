ru ua
Пн, 02 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

УЗ отменила некоторые поезда из-за ремонта: направление и даты

Новина українською →
Украина, Понедельник 02 мая 2022 12:58
УЗ отменила некоторые поезда из-за ремонта: направление и даты Фото: "Укрзализныця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталия Гурковская

В связи с выполнением ремонта путей претерпевает временные изменения расписание движения пригородных поездов, курсирующих по территории регионального филиала "Львовская железная дорога". Они коснутся 5 поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ.

Так, из-за ремонта изменится движение:

  • в течение 3-6 и 10 мая этого года не будут курсировать поезда № 6441/6442 сообщением "Коломыя -Рахов - Коломыя" и № 6403/6404 сообщением "Ивано-Франковск - Ворохта - Ивано-Франковск";
  • в течение 3-4, 6-7, 9-10 и 12-13 мая пригородный поезд № 6021 сообщением "Львов-Сянки" будет отправляться из Львова в 08:35 (вместо 09:25), прибытие в Сянки в 13:06.

"Наряду с тем, для улучшения обслуживания пассажиров внесены изменения в расписание движения пригородного поезда № 6301/6302 сообщением "Червоноград - Изов - Ковель", - добавляют в пресс-службе.

Так, начиная с 4 мая этот поезд будет отправляться из Червонограда в 05:20 (вместо 04:25), Изов (07:36-08:20), прибытие в Ковель - в 10:25.

Напомним, на сегодня Укрзализныця назначила три эвакуационных рейса.

Также отметим, что на период затяжного комендантского часа в Одессе поезда были отменены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
NEWS
68-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
68-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Месяц после Стамбула. Получит ли Украина "гарантии безопасности" от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Месяц после Стамбула. Получит ли Украина "гарантии безопасности" от Запада