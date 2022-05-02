УЗ відмінила деякі потяги через ремонт: напрямок та дати
У зв’язку з виконанням ремонту колій зазнає тимчасових змін розклад руху приміських потягів, що курсують територією регіональної філії "Львівська залізниця". Вони торкнуться 5 потягів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення УЗ.
Так, через ремонт зміниться рух:
- впродовж 3-6 та 10 травня цього року не курсуватимуть поїзди № 6441/6442 сполученням "Коломия - Рахів - Коломия" та № 6403/6404 сполученням "Івано-Франківськ – Ворохта – Івано-Франківськ";
- упродовж 3-4, 6-7, 9-10 та 12-13 травня приміський поїзд № 6021 сполученням "Львів - Сянки" вирушатиме зі Львова о 08:35 (замість 09:25), прибуття у Сянки о 13:06.
"Поряд із тим, для покращення обслуговування пасажирів унесено зміни в розклад руху приміського поїзда № 6301/6302 сполученням "Червоноград - Ізов - Ковель", - додають у прес-службі.
Так, починаючи з 4 травня цей потяг вирушатиме з Червонограда о 05:20 (замість 04:25), Iзов (07:36-08:20), прибуття у Ковель - о 10:25.
Нагадаємо, на сьогодні Укрзалізниця призначила три евакуаційні рейси.
Також зазначимо, що на період затяжної комендантської години в Одесі потяги були скасовані.
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