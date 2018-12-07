УЗ відкрила продаж на 5 додаткових поїздів, призначених на новорічні свята

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Загалом планується призначити 30 додаткових поїздів

"Укрзалызниця" відкрила продаж на 5 додаткових поїздів, призначених на новорічно-різдвяний період. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Як зазначається, наразі на новорічно-різдвяний період УЗ вже призначила 5 додаткових поїздів.

Наразі відкрито продаж на 5 додаткових поїздів:

№161/162 Київ-Миколаїв на 27,29 грудня та 3,5,9 та 13 січня, а зворотно-26,28 грудня та 2,4,8,12 січня;

№205 Покровськ-Харків здійснить рейси туди і назад 28,29,30 грудня та 2,4,5 січня;

№670 Кременчук-Бахмач курсуватиме туди і назад 8 січня;

№797/798 Харків-Запоріжжя курсуватиме туди і назад 25 грудня та 1,8 січня;

№736 Київ-Запоріжжя здійснить рейси туди і назад 22,25,29 грудня та 1,5 січня.

Як зазначається, загалом планується призначити 30 додаткових поїздів, більшість із них у західному напрямку - до Ужгорода, Львова, Чернівців та Івано-Франківська

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" з 8 грудня 2018 року запускає новий безпересадковий вагон з Києва у польський Вроцлав.

Крім того, повідомлялося, що влітку 2019 року може почати курсувати поїзд з України в Польщу сполученням Львів-Люблін.