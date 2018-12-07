УЗ відкрила продаж на 5 додаткових поїздів, призначених на новорічні свята

Загалом планується призначити 30 додаткових поїздів
"Укрзалызниця" відкрила продаж на 5 додаткових поїздів, призначених на новорічно-різдвяний період. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
Як зазначається, наразі на новорічно-різдвяний період УЗ вже призначила 5 додаткових поїздів.
Наразі відкрито продаж на 5 додаткових поїздів:
Як зазначається, загалом планується призначити 30 додаткових поїздів, більшість із них у західному напрямку - до Ужгорода, Львова, Чернівців та Івано-Франківська
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" з 8 грудня 2018 року запускає новий безпересадковий вагон з Києва у польський Вроцлав.
Крім того, повідомлялося, що влітку 2019 року може почати курсувати поїзд з України в Польщу сполученням Львів-Люблін.