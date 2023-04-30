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УЗ оновила правила повернення коштів за квитки: що змінилось

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Україна, Неділя 30 квітня 2023 23:20
УЗ оновила правила повернення коштів за квитки: що змінилось Фото: УЗ оновила правила повернення коштів за квитки (pz.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

"Укрзалізниця" змінила правила повернення коштів за квитки. Відтепер пасажиру повертатимуть повну вартість за купе і половину за плацкарт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Тепер пасажиру повертатимуть повну вартість за купе і половину вартості плацкарту. За умови, якщо він поверне квиток у касі або онлайн не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда. Ще донедавна це було можливо лише за 9 годин", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також повертатимуть повну вартість квитка, навіть якщо пасажир запізнився на поїзд (окрім квитка на плацкарту). Раніше компанія компенсувала лише 10% від ціни.

"Скористатися такою можливістю можна протягом першої години й тільки у касі", - додали в відомстві.

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" пояснили, як придбати квиток на потяг до Варшави.

Раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" запустила новий безпересадковий вагон сполученням Відень - Чоп - Відень, який почав курсувати з 24 квітня.

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Укрзалізниця
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