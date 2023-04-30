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УЗ обновила правила возврата средств за билеты: что изменилось

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Украина, Воскресенье 30 апреля 2023 23:20
УЗ обновила правила возврата средств за билеты: что изменилось Фото: УЗ обновила правила возврата средств за билеты (pz.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

"Укрзализныця" изменила правила возврата средств за билеты. Теперь пассажиру будут возвращать полную стоимость за купе и половину за плацкарт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Теперь пассажиру будут возвращать полную стоимость за купе и половину стоимости плацкарта. При условии, если он вернет билет в кассе или онлайн не позднее чем за 6 часов до отправления поезда. Еще до недавнего времени это было возможно только за 9 часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также будут возвращать полную стоимость билета, даже если пассажир опоздал на поезд (кроме билета на плацкарту). Ранее компания компенсировала лишь 10% от цены.

"Воспользоваться такой возможностью можно в течение первого часа и только в кассе", - добавили в ведомстве.

Напомним, в "Укрзализныце" объяснили, как приобрести билет на поезд в Варшаву.

Ранее стало известно, что "Укрзализныця" запустила новый беспересадочный вагон сообщением Вена – Чоп – Вена, который начал курсировать с 24 апреля.

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