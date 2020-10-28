УЗ может ограничить продажу билетов на поезда до 50%, - Криклий

"Укрзализныця" может ограничить продажу билетов на поезда до 50%. Такое решение может быть принято, если будут соответствующие рекомендации от Министерства здравоохранения.

Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, если количество заболеваемости COVID-19 продолжит расти, Минздрав может дать рекомендации о продаже билетов на поезда в шахматном порядке.

"Если будет соответствующая рекомендация Минздрава, то вполне вероятно. Мы это обсуждаем на комиссии. Минздрав выступает с инициативой, потому что они видят рост. До сих пор, к сожалению, растет количество больных", - сказал Криклий.

Ранее РБК-Украина писало, что Криклий объяснил, почему УЗ сняла запрет на продажу билетов на поезда из станций "красной" зоны карантина.

Напомним, с 26 октября УЗ разрешила продажу билетов из большинства станций, которые находятся в "красной" зоне. Так, разрешили выезжать из Тернополя, Ивано-Франковска, Сум и Хмельницкого.

Также сообщалось, что Кабмин планирует продлить режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса до конца года.