Кравцов получит компенсацию за увольнение из "Укрзализныци"

Фото: Евгений Кравцов (РБК-Украина)

Кравцов должен получить годовой оклад в качестве компенсации

Бывший глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов получит денежную компенсацию за увольнение с должности. Об этом Кравцов написал на своей странице в Facebook.

По его словам, наблюдательный совет "Укрзализныци" принял решение об увольнении его с должности без возможности перевода в Министерство инфраструктуры.

"Если говорить моим любимым юридическим языком: вчера было принято решение досрочного расторжения контракта со стороны работодателя с соответствующей денежной компенсацией руководителю. Она не маленькая, скажу сразу. Но, это - решение акционера. Со своей стороны, я был готов продолжить работу в транспортном секторе без денежных выплат по контракту", - написал Кравцов.

Таким образом Кравцову будет выплачена компенсация в размере годового оклада от его зарплаты.

Ранее сообщалось, что в 2018 году месячный оклад Кравцова составлял около 570 тысяч гривен.

Напомним, сегодня, 29 января, Кабинет министров Украины согласовал увольнение Евгения Кравцова с поста главы "Укрзализныци".

В конце декабря 2019 года Кравцов заявил о решении уйти с занимаемой должности. По его словам, он решил уволиться из "Укрзализныци" и перейти в публичный сектор. Он также добавил, что вопрос его увольнения будет рассмотрен наблюдательным советом УЗ в начале 2020 года.