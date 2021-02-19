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УЗ обновила график дополнительных поездов к 8 марта: названа причина

Автор: РБК-Украина

"Укрзализныця" заменила несколько дополнительных поездов, которые накануне назначили к 8 марта. Такое решение было принято в связи с карантином, который ввели в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Компания заменила дополнительный поезд из Киева в Ивано-Франковск на рейс Запорожье - Львов. Специальный рейс поезда №120 будет курсировать 5 и 7 марта из Запорожья, а 6 и 8 марта обратно во Львов.

Укрзализныця сообщила, что внимательно следит за эпидемиологической ситуацией в регионах и в связи с повышением уровня заболеваемости COVID-19 и введением дополнительных карантинных ограничений в Ивано-Франковской области предлагает альтернативные направления путешествия.

"Среди 8 предназначенных к первому удлиненному весеннему уикенду поездов рекомендуется рейсы в Одессу, Ужгород, Винницу, Сумы и Ковель", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера УЗ назначила дополнительные поезда на выходные, которые выпадают на 8 марта.

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения заявили о критической ситуации в Ивано-Франковской области из-за роста заболеваемости COVID-19.

Кроме того, с 22 февраля в Ивано-Франковске ужесточают карантинные ограничения. В регионе будет установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности.

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Новости Украины Укрзализныця8 мартапоезд
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