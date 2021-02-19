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УЗ оновила графік додаткових поїздів до 8 березня: названа причина

Автор: РБК-Україна

"Укрзалізниця" замінила кілька додаткових поїздів, які напередодні призначили до 8 березня. Таке рішення було прийнято у зв'язку з карантином, який ввели в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Компанія замінила додатковий потяг з Києва в Івано-Франківськ на рейс Запоріжжя - Львів. Спеціальний рейс поїзда №120 курсуватиме 5 і 7 березня із Запоріжжя, а 6 і 8 березня назад у Львів.

Укрзалізниця повідомила, що уважно стежить за епідеміологічною ситуацією в регіонах та у зв'язку з підвищенням рівня захворюваності COVID-19 і введенням додаткових карантинних обмежень в Івано-Франківській області пропонує альтернативні напрямки подорожі.

"Серед 8 призначених до першого подовженому весняному вікенду поїздів рекомендується рейси в Одесу, Ужгород, Вінниця, Суми і Ковель", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора УЗ призначила додаткові поїзди на вихідні, які припадають на 8 березня.

Раніше повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я заявили про критичної ситуації в Івано-Франківської області з-за зростання захворюваності COVID-19.

Крім того, з 22 лютого в Івано-Франківську посилюють карантинні обмеження. У регіоні буде встановлений "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки.

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Новини України Укрзалізниця8 мартапоезд
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