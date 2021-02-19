УЗ оновила графік додаткових поїздів до 8 березня: названа причина

"Укрзалізниця" замінила кілька додаткових поїздів, які напередодні призначили до 8 березня. Таке рішення було прийнято у зв'язку з карантином, який ввели в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє прес-служба УЗ .

Компанія замінила додатковий потяг з Києва в Івано-Франківськ на рейс Запоріжжя - Львів. Спеціальний рейс поїзда №120 курсуватиме 5 і 7 березня із Запоріжжя, а 6 і 8 березня назад у Львів.

Укрзалізниця повідомила, що уважно стежить за епідеміологічною ситуацією в регіонах та у зв'язку з підвищенням рівня захворюваності COVID-19 і введенням додаткових карантинних обмежень в Івано-Франківській області пропонує альтернативні напрямки подорожі.

"Серед 8 призначених до першого подовженому весняному вікенду поїздів рекомендується рейси в Одесу, Ужгород, Вінниця, Суми і Ковель", - йдеться в повідомленні.