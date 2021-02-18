ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

УЗ запустила 8 дополнительных поездов к 8 марта: список

Новина українською → Украина, Четверг 18 февраля 2021 11:07
УЗ запустила 8 дополнительных поездов к 8 марта: список Фото: поезд (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

"Укрзализныця" запустила восемь дополнительных поездов к 8 марта. Пять из них буду курсировать в карпатском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Так, вводятся следующие поезда:

  • №43 Киев -Ивано-Франковск. Отправление из столицы 5 и 9 марта в 19:06, прибытие в 5:43 на следующий день. Из Ивано-Франковска отправления запланированы на 4 и 8 марта в 21:55, прибытие в Киев - в 8:48.
  • №235 Киев-Ужгород. Будет курсировать 5 и 7 марта из Киева в 20:28, прибытие в Ужгород в 11:58. В обратном направлении 6 и 8 марта - отправление в 18:10, прибытие в Киев в 8:40.
  • №168 Львов-Одесса. Из Львова отправляется 8 марта в 9:40, прибытие в Одессу в 20:56, в обратном направлении - отправление в 9:37, прибытие в 21:05.
  • №136 Одесса-Черновцы. Поезда назначены на 3, 5, 7 и 9 марта в Черновцы, и 4, 6, 8 и 10 марта - в Одессу. Отправление из Одессы в 16:39, прибытие в Черновцы в 10:00. В обратном направлении отправление в 15:35, прибытие в Одессу в 10:01.
  • №249 / 250 Киев-Черновцы. Отправление из Киева 26 февраля, 1, 5, 7 и 9 марта в 15:09 и прибывать в Черновцы в 08:15. В обратном направлении - 25 и 28 февраля, 4, 6, 8 марта в 19:15 и прибытие в Киев в 12:30.
  • №197 / 198 Киев-Ковель. Из Киева отправляется 8 марта в 6:19 и прибывает в Ковель в 14:48. Обратно - в 11:27 и в 20:45 прибывает в столицу.
  • №72 Киев-Запорожье. В Запорожье будет курсировать 5 и 9 марта, отправление из Киева в 20:20, прибытие - в 7:49. Из Запорожье отправления 4 и 8 марта в 19:47, прибытие в Киев в 7:04.
  • №779 / 780 Сумы-Киев-Винница. Из Сум выезжает 5 и 8 марта в 5:26, прибытие в Винницу в 13:11. Обратно из Винницы в 13:46, прибытие в Сумы в 21:47.

УЗ запустила 8 дополнительных поездов к 8 марта: список

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине с весны ежемесячно на 2% будет повышаться цена на железнодорожные билеты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Укрзализныця поезд 8 марта
NEWS
Под Радой протестуют "евробляхеры", требуют упростить растаможку авто
Под Радой протестуют "евробляхеры", требуют упростить растаможку авто
DAILY
Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами