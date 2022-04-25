УЗ обнародовала график задержки поездов из-за обстрелов России

В Укрзализныце опубликовали обновленный график движения поездов 25 апреля. График обнародован с учетом задержек из-за обстрелов железной дороги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу Укрзалізниці.
График с учетом опозданий поездов из-за обстрелов оккупантов:
В "Укрзализныце" заверили, что делают все возможное, чтобы сократить отставание поездов от графика.
Напомним, что председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий анонсировал восстановление регулярного железнодорожного сообщения между Сумами и Киевом.
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