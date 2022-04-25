УЗ оприлюднила графік затримки поїздів через обстріли Росії

В Укрзалізниці опублікували оновлений графік руху поїздів 25 квітня. Графік оприлюднений із урахуванням затримок через обстріли залізниці.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
Графік із урахуванням запізнень поїздів через обстріли окупантів:
В "Укрзалізниці" запевнили, що роблять все можливе, аби скоротити відставання поїздів від графіка.
Нагадаємо, що голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький анонсував відновлення регулярного залізничного сполучення між Сумами та Києвом.
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