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УЗ оприлюднила графік затримки поїздів через обстріли Росії

Фото: Укрзалізниця змінила графік руху поїздів через обстріли (Getty Images)
Автор: RBC.UA

В Укрзалізниці опублікували оновлений графік руху поїздів 25 квітня. Графік оприлюднений із урахуванням затримок через обстріли залізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

Графік із урахуванням запізнень поїздів через обстріли окупантів:

  • №86 Запоріжжя – Львів (+3 год 41 хв);
  • №87 Запоріжжя – Ковель (+5 год 32 хв);
  • №21 Харків – Трускавець (+4 год 57 хв);
  • №130 Кременчук – Івано-Франківськ (+4 год 37 хв);
  • №231 Дніпро – Львів (+6 год 26 хв);
  • №45 Ужгород – Лозова (+1 год 58 хв);
  • №68 Варшава – Київ (+3 год 10 хв);
  • №753 Харків – Львів (+20 хв)
  • №706 Перемишль – Київ (23 хв);
  • №744 Перемишль – Київ (2 год 18 хв);
  • №715 Київ – Перемишль (6 год);
  • №723 Харків – Київ(+59 хв).

В "Укрзалізниці" запевнили, що роблять все можливе, аби скоротити відставання поїздів від графіка.

Нагадаємо, що голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький анонсував відновлення регулярного залізничного сполучення між Сумами та Києвом.

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Укрзалізниця