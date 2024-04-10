УЗ обіцяє до кінця квітня прийняти рішення щодо заморожених аукціонів з продажу металобрухту

АТ "Укрзализниця" обіцяє до кінця квітня 2024 року прийняти рішення щодо розблокування або скасування тендерів з продажу металобрухту, що були проведені у системі Прозорро.Продажі ще до початку повномасштабного вторгнення росіян у лютому 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена правління "Укрзалізниці" Євгена Шрамка під час робочої наради у комітеті ВР з питань економічного розвитку.

"Це питання тих тендерів, які були проведені перед самим початком повномасштабної війни. Ми вже ініціювали аналітику по цьому питанню для прийняття рішень. Найближчим часом, сподіваюсь, до кінця квітня, ми приймемо рішення", - сказав він.

Своєю чергою Наталія Сидорук, GR-директор компанії "Інтерпайп", повідомила, що УЗ більш двох років не може вирішите питання заморожених аукціонів.

"Ще у середині лютого 2022 року одне з наших підприємств - "Дніпросталь" - було оголошене переможцем кількох аукціонів. За ними ми мали отримати біля 17 тис. т металобрухту від УЗ, але почалось повномасштабне вторгнення. Потім, протягом 1,5 років ми просили УЗ або скасувати ці тендери, щоб нам повернули 10 млн грн застави, або підписати їх. У січні 2024 року ми підписали ці договори зі свого боку, направили їх в УЗ, але питання знов не вирішується, оскільки УЗ не хоче підписувати", - розповіла вона.

Іван Ковалевський, директор компанії "Метінвест-Ресурс", підтвердив, що теж має таку ж проблему із замороженими тендерами.

"Нас влаштовує будь-яке рішення УЗ по цьому питання: підписання контрактів чи їх скасування. В нас буде або брухт від УЗ, або гроші, аби купити десь в іншому місці цей брухт", - підкреслив він.