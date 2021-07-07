УЗ нужно реформировать, прежде чем повышать тарифы на грузовые перевозки, - нардеп

"Сначала нужно заниматься вопросами оптимизации затрат. Потом необходимо четко просчитать себестоимость перевозок, потом посмотреть, а что делают наши основные конкуренты с точки зрения тарифов. А потом уже вообще поднимать этот вопрос (повышения тарифов, - ред.)", - рассказал Бондарев.

Он подчеркнул: в связи с экономическим кризисом на данный момент у бизнеса нет реальных оборотных средств, он только начинает выходить в фазу стабильности после фактически 1 года и 3 месяцев карантина и пандемии.

На его взгляд, в таких условиях говорить о повышении тарифов нереально и антинародно. Депутат считает, что вместо повышения тарифов на перевозки УЗ следует, прежде всего, оптимизировать затраты и преодолеть коррупцию.

"На сегодняшний день УЗ необходимо навести порядок с коррупцией", - подытожил Бондарев.