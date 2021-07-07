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УЗ потрібно реформувати, перш ніж підвищувати тарифи на вантажні перевезення, - нардеп

Автор: РБК-Україна

"Укрзалізниці" варто порахувати собівартість перевезень і розібратися з корупцією, перш ніж в черговий раз піднімати питання про підвищення тарифів.

Про це заявив народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв.

"Спочатку потрібно займатися питаннями оптимізації витрат. Потім необхідно чітко прорахувати собівартість перевезень, потім подивитися, а що роблять наші основні конкуренти з точки зору тарифів. А потім вже взагалі піднімати це питання (підвищення тарифів, - ред.)", - розповів Бондарев.

Він підкреслив: у зв'язку з економічною кризою на даний момент у бізнесу немає реальних оборотних коштів, він тільки починає виходити у фазу стабільності після фактично 1 року і 3 місяців карантину і пандемії.

На його погляд, в таких умовах говорити про підвищення тарифів нереально і антинародно. Депутат вважає, що замість підвищення тарифів на перевезення УЗ слід, перш за все, оптимізувати витрати і подолати корупцію.

"На сьогоднішній день УЗ необхідно навести порядок з корупцією", - підсумував Бондарєв.

Нагадаємо, раніше член тимчасової слідчої комісії ВР з перевірки стану "Укрзалізниці" Костянтин Бондарєв повідомив, що згідно з висновками ТСК, через тотальну корупцію і неефективного менеджменту УЗ щорічно втрачає понад 10 млрд грн.

Як відомо, Мінінфраструктури запропонувало підвищити тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом. Згідно з проектом, позакласні вантажі пропонують прирівняти до вантажів 1-го класу, а для 1 і 2 класів - підвищити тарифи на 30% і 15% відповідно.

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