УЗ потрібно реформувати, перш ніж підвищувати тарифи на вантажні перевезення, - нардеп

"Спочатку потрібно займатися питаннями оптимізації витрат. Потім необхідно чітко прорахувати собівартість перевезень, потім подивитися, а що роблять наші основні конкуренти з точки зору тарифів. А потім вже взагалі піднімати це питання (підвищення тарифів, - ред.)", - розповів Бондарев.

Він підкреслив: у зв'язку з економічною кризою на даний момент у бізнесу немає реальних оборотних коштів, він тільки починає виходити у фазу стабільності після фактично 1 року і 3 місяців карантину і пандемії.

На його погляд, в таких умовах говорити про підвищення тарифів нереально і антинародно. Депутат вважає, що замість підвищення тарифів на перевезення УЗ слід, перш за все, оптимізувати витрати і подолати корупцію.

"На сьогоднішній день УЗ необхідно навести порядок з корупцією", - підсумував Бондарєв.