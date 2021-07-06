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Мининфраструктуры обнародовало проект приказа о повышении железнодорожных тарифов

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Киев, Вторник 06 июля 2021 13:19
Мининфраструктуры обнародовало проект приказа о повышении железнодорожных тарифов Фото: Мининфраструктуры обнародовало проект приказа о повышении железнодорожных тарифов (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство инфраструктуры Украины выступило с предложением повысить тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Согласно проекту, внеклассовые грузы предлагают приравнять к грузам 1-го класса, а для 1 и 2 класса тарифы просто повысят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, для 1 класса повышение составит почти 30%. Для грузов 1-го тарифного класса предусматривается постепенное увеличение уровня тарифов на 8% с 1 сентября 2021 года, и еще на 20,4% - с 1 января 2022 года. А для грузов 2-го тарифного класса цена на перевозки вырастет на 8% с 1 сентября 2021 года, и еще на 6,5% - с 1 января 2022 года.

Изменятся тарифы и на пустые вагоны.

"При расчете тарифа за перевозку из-под выгрузки грузов 1-го тарифного класса и грузов внеклассной группы под следующее нагрузки на уровне тарифов из-под выгрузки грузов 2-го тарифного класса, пищи и энергетических газов под следующее нагрузки", - сказано в проекте.

В случае, если этот проект примут, стоимость товаров, которые перевозятся железной дорогой, возрастет. В первую очередь это будет касаться внеклассных грузов, например, песка и щебня.

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