Мининфраструктуры обнародовало проект приказа о повышении железнодорожных тарифов

Министерство инфраструктуры Украины выступило с предложением повысить тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Согласно проекту, внеклассовые грузы предлагают приравнять к грузам 1-го класса, а для 1 и 2 класса тарифы просто повысят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, для 1 класса повышение составит почти 30%. Для грузов 1-го тарифного класса предусматривается постепенное увеличение уровня тарифов на 8% с 1 сентября 2021 года, и еще на 20,4% - с 1 января 2022 года. А для грузов 2-го тарифного класса цена на перевозки вырастет на 8% с 1 сентября 2021 года, и еще на 6,5% - с 1 января 2022 года.

Изменятся тарифы и на пустые вагоны.

"При расчете тарифа за перевозку из-под выгрузки грузов 1-го тарифного класса и грузов внеклассной группы под следующее нагрузки на уровне тарифов из-под выгрузки грузов 2-го тарифного класса, пищи и энергетических газов под следующее нагрузки", - сказано в проекте.

В случае, если этот проект примут, стоимость товаров, которые перевозятся железной дорогой, возрастет. В первую очередь это будет касаться внеклассных грузов, например, песка и щебня.