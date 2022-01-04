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УЗ необходимо взяться за ремонт путей, чтобы избежать окончательного развала, - нардеп

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Киев, Вторник 04 января 2022 13:40
УЗ необходимо взяться за ремонт путей, чтобы избежать окончательного развала, - нардеп Фото: "Укрзализныця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталия Гурковская

"Укрзализныце" следуют в первую очередь инвестировать в модернизацию железнодорожных путей, треть которых требует ремонта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Украины Константина Бондарева в колонке для "Сегодня".

"Состояние путей стремительно ухудшается. По официальным данным, с 2018 года по июнь 2021 года протяженность путей, требующих капитального ремонта и реконструкции, увеличилась на 1,5 тыс. км, или на 15%. Таким образом, по состоянию на первое полугодие текущего года протяженность таких путей в Украине составила 11,6 тыс. км, или треть из всех существующих. Из них почти 3 тыс. км требуют немедленной реконструкции, а 8,6 тыс. км - капитального ремонта", - написал Бондарев.

По словам депутата, руководство УЗ прекрасно знает эту статистику, но не спешит исправлять ситуацию. В частности, в 2020 году было отремонтировано всего 47,8 км железнодорожных путей, а с капитальным ремонтом дела обстоят еще хуже - за первое полугодие 2021 года в Украине было капитально отремонтировано лишь 30,6 км ж/д путей, что составляет 0,3% от потребности.

"Халатное отношение руководства УЗ к проблеме ремонта и реконструкции путей в конечном счете приводит к росту аварийности. Только за первое полугодие 2021 года в Украине произошло 79 ж/д аварий и одна катастрофа, что на 43% больше, чем в 2020 году", - подчеркнул депутат.

Он также подчеркнул: для "Укрзализныци" критическое состояние путей является первоочередной проблемой, если ее не решить в стране возникнет коллапс на рынке перевозок.

"Если в ближайшие пять лет не решить вопрос модернизации железнодорожных путей, новые вагоны и локомотивы не смогут спасти украинскую железную дорогу от развала. В итоге пострадает не только транспортная отрасль, но и весь украинский бизнес, который столкнется с серьезными логистическими проблемами", - написал Бондарев.

Ранее гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак сообщал, что в последнее время ситуация с перевозками железной дорогой значительно ухудшилась - оборачиваемость вагонов выросла на четверть и отправители сталкиваются с дефицитом вагонов.

В свою очередь экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян подчеркивал, что "Укрзализныце" нужно, но в первую очередь модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок, а затем думать об обновлении подвижного состава.

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