УЗ необхідно взятися за ремонт шляхів, щоб уникнути остаточного розвалу, - нардеп

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата України Костянтина Бондарєва в колонці для "Сегодня".

"Стан колій стрімко погіршується. За офіційними даними, з 2018 року по червень 2021 року протяжність колій, що потребують капітального ремонту та реконструкції, збільшилася на 1,5 тис. км, або на 15%. Таким чином, станом на перше півріччя поточного року протяжність таких шляхів в Україні склала 11,6 тис. км, або третина з усіх існуючих. З них майже 3 тис. км вимагають негайної реконструкції, а 8,6 тис. км - капітального ремонту", - написав Бондарєв.

За словами депутата, керівництво УЗ чудово знає цю статистику, але не поспішає виправляти ситуацію. Зокрема, у 2020 році було відремонтовано лише 47,8 км залізничних колій, а з капітальним ремонтом справи ще гірші - за перше півріччя 2021 року в Україні було капітально відремонтовано лише 30,6 км залізничних колій, що становить 0,3 % від потреби.

"Халатне ставлення керівництва УЗ до проблеми ремонту та реконструкції колій в кінцевому рахунку призводить до зростання аварійності. Тільки за перше півріччя 2021 року в Україні сталося 79 залізничних аварій та одна катастрофа, що на 43% більше, ніж у 2020 році", - наголосив депутат.

Він також наголосив: для "Укрзалізниці" критичний стан шляхів є першочерговою проблемою, якщо її не вирішити у країні виникне колапс на ринку перевезень.

"Якщо протягом найближчих п'яти років не вирішити питання модернізації залізничних колій, нові вагони та локомотиви не зможуть врятувати українську залізницю від розвалу. У результаті постраждає не лише транспортна галузь, а й увесь український бізнес, який зіткнеться із серйозними логістичними проблемами", - написав Бондарєв.