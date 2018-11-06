В УЗ назвали количество аварий на железной дороге с начала года

Фото: ДТП на путях (zp.dsns)

В ДТП на железной дороге с начала 2018 года погибли 15 человек

В течение 10 месяцев 2018 года на железнодорожных переездах и путях в Украине произошло 60 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

В том числе 51 случай ДТП произошел на переездах и 9 - на путях вне переездов. В результате аварий погибли 15 человек и 26 получили травмы.

"По сравнению с соответствующим периодом 2017 года, количество ДТП уменьшилось на 12 случаев, количество погибших уменьшилось на 5 человек, а количество травмированных увеличилось на 4 человека", - отметили в УЗ.

Напомним, в понедельник, 5 ноября, вблизи города Энергодар Запорожской области автобіль BMW опрокинулся на железнодорожные пути. В результате аварии четверо человек получили ранения и один человек погиб.

Добавим, 24 октября в Луцке поезд сообщением Ковель-Киев насмерть сбил мужчину. Мужчина погиб на месте.