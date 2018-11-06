В УЗ назвали кількість аварій на залізниці з початку року

Фото: ДТП на коліях (zp.dsns)

У ДТП на залізниці з початку 2018 року загинули 15 людей

Протягом 10 місяців 2018 року на залізничних переїздах і коліях в Україні сталося 60 дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

В тому числі, 51 випадок ДТП стався на переїздах і 9 - на коліях поза переїздами. Внаслідок аварій загинули 15 людей і 26 отримали травми.

"У порівнянні з відповідним періодом 2017 року кількість ДТП зменшилася на 12 випадків, кількість загиблих зменшилася на 5 осіб, а кількість травмованих збільшилася на 4 особи", - зазначили в УЗ.

Нагадаємо, у понеділок, 5 листопада, поблизу міста Енергодар Запорізької області автобіль BMW перекинувся на залізничні колії. Внаслідок аварії четверо людей дістали поранення та одна людина загинула.

Додамо, 24 жовтня у Луцьку поїзд сполученням Ковель-Київ насмерть збив чоловіка. Чоловік загинув на місці.