УЗ назначит восемь дополнительных пригородных поездов с 26 июля: список

Начиная с 26 июля, региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" запускает дополнительные электропоезда. Транспорт будет курсировать ежедневно, кроме выходных.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
С 26 июля, из Киевской области будут курсировать 8 дополнительных электропоездов до станции Яготин, Барышевка и Гребенка.
"Также продлен маршрут электропоезда № 6822, который будет курсировать в соединении Киев (платформа Северная) - Гребенка, и электропоезда № 6803, который будет курсировать в соединении Гребенка - Киев (платформа Северная)", - отмечает пресс-служба "Укрзализныци".