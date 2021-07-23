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УЗ назначит восемь дополнительных пригородных поездов с 26 июля: список

Автор: Сергей Пышкин

Начиная с 26 июля, региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" запускает дополнительные электропоезда. Транспорт будет курсировать ежедневно, кроме выходных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

С 26 июля, из Киевской области будут курсировать 8 дополнительных электропоездов до станции Яготин, Барышевка и Гребенка.

  • электропоезд № 6831 Яготин - Киев (Дарница) - 4:23 - 6:16;
  • электропоезд № 6832 Киев (Дарница) - Барышевка - 06.35 - 7:19;
  • электропоезд № 6833 Барышевка - Киев-Волынский - 7:43 - 09:23;
  • электропоезд № 6814 Киев-Волынский - Барышевка - 14:38 - 16:29;
  • электропоезд № 6835 Барышевка - Киев (платформа Северная) - 16:44 - 18:08;
  • электропоезд № 6834 Киев (платформа Северная) - Барышевка 18:18 - 19:51;
  • электропоезд № 6837 Барышевка - Киев (платформа Северная) - 20:03 - 21:17;
  • электропоезд 6836 Киев (платформа Северная) - 21:27 - 23:45.

"Также продлен маршрут электропоезда № 6822, который будет курсировать в соединении Киев (платформа Северная) - Гребенка, и электропоезда № 6803, который будет курсировать в соединении Гребенка - Киев (платформа Северная)", - отмечает пресс-служба "Укрзализныци".

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