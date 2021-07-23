УЗ призначить вісім додаткових приміських поїздів з 26 липня: список

Починаючи з 26 липня, регіональна філія "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" запускає додаткові електропоїзди. Транспорт курсуватиме щоденно, окрім вихідних.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
З 26 липня, з Київської області курсуватимуть 8 додаткових електропоїздів до станцій Яготин, Баришівка та Гребінка.
"Також подовжено маршрут електропоїзда № 6822, який курсуватиме у сполученні Київ (платформа Північна) – Гребінка, та електропоїзда № 6803, який курсуватиме у сполученні Гребінка – Київ (платформа Північна)", - відзначає пресслужба "Укрзалізниц".