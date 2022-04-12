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УЗ назначила на завтра два дополнительных Интерсити+

Автор: Валерия Полищук

"Укрзализныця" назначила на среду, 13 апреля, два дополнительных поезда Интерсити+. В частности, из Киева в Днепр и из Днепра во Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ в Telegram.

Так, Интерсити Дарница – Днепр отправляется в 8:30. При этом отмечается, что поезд не будет заезжать на вокзал Киев-Пассажирский.

Второй поезд Интерсити отправляется в 17:00 из Днепра во Львов.

Билеты уже можно приобрести на сайте и чат-ботах "Укрзализныци".

Напомним, что со 2 апреля Укрзализныця назначила новый маршрут, который курсирует из Харькова в Трускавец.

Кроме того, движение пригородных поездов возобновилось во Львовской области.

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УкрзализныцяДнепрКиевЛьвов