УЗ назначила на завтра два дополнительных Интерсити+

"Укрзализныця" назначила на среду, 13 апреля, два дополнительных поезда Интерсити+. В частности, из Киева в Днепр и из Днепра во Львов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ в Telegram.
Так, Интерсити Дарница – Днепр отправляется в 8:30. При этом отмечается, что поезд не будет заезжать на вокзал Киев-Пассажирский.
Второй поезд Интерсити отправляется в 17:00 из Днепра во Львов.
Билеты уже можно приобрести на сайте и чат-ботах "Укрзализныци".
Напомним, что со 2 апреля Укрзализныця назначила новый маршрут, который курсирует из Харькова в Трускавец.
Кроме того, движение пригородных поездов возобновилось во Львовской области.
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