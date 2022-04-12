УЗ призначила на завтра два додаткових Інтерсіті+

"Укрзалізниця" призначила на середу, 13 квітня, два додаткових поїзди Інтерсіті+. Зокрема, з Києва до Дніпра та з Дніпра до Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення УЗ в Telegram .

Так, Інтерсіті Дарниця-Дніпро відправляється о 8: 30. При цьому наголошується, що поїзд не буде заїжджати на вокзал Київ-Пасажирський.

Другий поїзд Інтерсіті відправляється о 17: 00 з Дніпра до Львова.

Квитки вже можна придбати на сайті та чат-ботах "Укрзалізниці".