УЗ призначила на завтра два додаткових Інтерсіті+

"Укрзалізниця" призначила на середу, 13 квітня, два додаткових поїзди Інтерсіті+. Зокрема, з Києва до Дніпра та з Дніпра до Львова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення УЗ в Telegram.
Так, Інтерсіті Дарниця-Дніпро відправляється о 8: 30. При цьому наголошується, що поїзд не буде заїжджати на вокзал Київ-Пасажирський.
Другий поїзд Інтерсіті відправляється о 17: 00 з Дніпра до Львова.
Квитки вже можна придбати на сайті та чат-ботах "Укрзалізниці".
Нагадаємо, що з 2 квітня Укрзалізниця призначила новий маршрут, який курсує з Харкова до Трускавця.
Крім того, рух приміських поїздів відновився у Львівській області.
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