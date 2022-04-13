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УЗ назначила на сегодня ряд эвакуационных поездов с востока Украины: список

Фото: УЗ назначила на сегодня ряд эвакуационных поездов с востока Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

На сегодня, 13 апреля "Укрзализныця" назначила ряд эвакуационных поездов с востока Украины. Они, в частности, будут следовать из Покровска и Славянска Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.

Список поездов

Со станции Покровск отправится:

  • №233 Покровск - Чоп в 16:30;

Со станции Славянск отправится:

  • №273 Славянск - Львов в 16:30.

При этом дополнительные электропоезда могут быть назначены при необходимости диспетчерским расписанием. Граждан просят следить за объявлениями на вокзале.

"Обращаем внимание пассажиров, следующих противоположным направлением, а именно к Лозовой или Славянску: оформление билетов происходит до станции Харьков. Соответственно, если вы имеете необходимость добраться до Славянска из столицы, искать поезд на нашем сайте по продаже билетов необходимо по направлению Киев-Харьков", - поясняют в УЗ.

В пресс-центре напоминают, что ВСУ призывают всех гражданских, а прежде всего граждан с детьми, максимально оперативно покинуть территории, смежные с зоной боевых действий.

Контакт-центр УЗ на связи круглосуточно по бесплатному номеру 0 800 503 111.

Напомним, для эвакуации жителей Луганской области сегодня запланирован гуманитарный коридор. Жителей просят не медлить и воспользоваться ими по возможности.

Добавим, УЗ назвала поезда, которые задерживаются из-за ночного обстрела станции российскими оккупантами. По состоянию на 8:30 известно об отклонении от графика по 18 маршрутам.

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УкрзализныцяэвакуацияДонбасс