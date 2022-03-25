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УЗ назначила на сегодня еще один эвакуационный поезд Днепр - Львов

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Днепр, Пятница 25 марта 2022 10:31
УЗ назначила на сегодня еще один эвакуационный поезд Днепр - Львов Фото: дополнительный эвакуационный поезд назначен из Днепра (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

На 25 марта назначен еще один эвакуационный поезд Днепр - Львов. Он отправится вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

Сообщается, что дополнительный эвакуационный рейс Интерсити+ отправится из Днепра во Львов в 20:00.

Отметим, проезд в эвакуационных поездах является бесплатным. Приоритет в посадке дается женщинам, детям, пожилым людям и лицам с инвалидностью.

Напомним, ранее РБК-Украина публиковало график эвакуационных поездов на 25 марта. Составы регулярно отправляются из Киева, Харькова, Днепра и Краматорска.

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Укрзализныця Днепр Львов
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