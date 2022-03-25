УЗ назначила на сегодня еще один эвакуационный поезд Днепр - Львов
Фото: дополнительный эвакуационный поезд назначен из Днепра (Виталий Носач/РБК-Украина)
На 25 марта назначен еще один эвакуационный поезд Днепр - Львов. Он отправится вечером.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
Сообщается, что дополнительный эвакуационный рейс Интерсити+ отправится из Днепра во Львов в 20:00.
Отметим, проезд в эвакуационных поездах является бесплатным. Приоритет в посадке дается женщинам, детям, пожилым людям и лицам с инвалидностью.
Напомним, ранее РБК-Украина публиковало график эвакуационных поездов на 25 марта. Составы регулярно отправляются из Киева, Харькова, Днепра и Краматорска.
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