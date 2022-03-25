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УЗ призначила на сьогодні ще один евакуаційний поїзд Дніпро - Львів

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Дніпро, П'ятниця 25 березня 2022 10:31
УЗ призначила на сьогодні ще один евакуаційний поїзд Дніпро - Львів Фото: додатковий евакуаційний поїзд призначений з Дніпра (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

На 25 березня призначено ще один евакуаційний поїзд Дніпро - Львів. Він відправиться ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Повідомляється, що додатковий евакуаційний рейс Інтерсіті+ відправиться з Дніпра до Львова о 20:00.

Зазначимо, проїзд в евакуаційних поїздах є безкоштовним. Пріоритет в посадці дається жінкам, дітям, літнім людям та особам з інвалідністю.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало графік евакуаційних поїздів на 25 березня. Вони регулярно відправляються з Києва, Харкова, Дніпра та Краматорська.

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Укрзалізниця Дніпро Львів
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