УЗ назначила на сегодня еще один эвакуационный поезд Харьков-Львов
Фото: из Харькова во Львов назначен дополнительный поезд (Виталий Носач/РБК-Украина)
На сегодня, 19 марта, назначен еще один эвакуационный поезд из Харькова. Он отправится во Львов во второй половине дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
Сообщается, что дополнительный эвакуационный рейс Интерсити+ из Харькова во Львов отправится в 16:00.
Отметим, проезд в эвакуационных поездах в направлении Западной Украины бесплатный. Посадка проводится в порядке живой очереди, приоритет - женщины, дети, люди преклонного возраста и лица с инвалидностью.
Напомним, ранее РБК-Украина публиковало полный график эвакуационных поездов на 19 марта.
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