УЗ назначила еще дополнительные поезда на Пасху

"Укрзализныця" назначила еще дополнительные поезде и дополнительные рейсы графиковых поездов на Пасху и майские праздники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныця".

По состоянию на 1 апреля УЗ уже назначила восемь дополнительных поездов, а также дополнительных рейсов на 5 графиков поездов. В общем назначено 41 дополнительный рейс.

В этом году украинцев ожидают дополнительные выходные дни с 27 апреля по 1 мая. На эти дни УЗ назначила дополнительные рейсы на поезд №205 Покровск - Харьков. Он будет курсировать ежедневно с 24 апреля по 1 мая. Отправление из Покровская в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. В обратном направлении поезд отправится в 16:44 и прибудет в Покровская в 22:07.

Также назначены дополнительные рейсы для поездов № 782/781 Киев - Черкассы и № 111/112 Харьков - Львов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что УЗ назначила семь дополнительных поездов на Пасху и майские праздники.

Кроме того, "Укрзализныця" с 1 апреля повысили тарифы на перевозку пассажиров и багажа на 13-21% в зависимости от категории поезда и типа вагона.