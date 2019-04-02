ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

УЗ назначила еще дополнительные поезда на Пасху

Новости » Общество    02.04.2019 - 11:18
УЗ назначила еще дополнительные поезда на Пасху
Иллюстративное фото (Андрей Коваль, РБК-Украина)

На майские праздники УЗ назначила 41 дополнительный рейс

"Укрзализныця" назначила еще дополнительные поезде и дополнительные рейсы графиковых поездов на Пасху и майские праздники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныця".

По состоянию на 1 апреля УЗ уже назначила восемь дополнительных поездов, а также дополнительных рейсов на 5 графиков поездов. В общем назначено 41 дополнительный рейс.

В этом году украинцев ожидают дополнительные выходные дни с 27 апреля по 1 мая. На эти дни УЗ назначила дополнительные рейсы на поезд №205 Покровск - Харьков. Он будет курсировать ежедневно с 24 апреля по 1 мая. Отправление из Покровская в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. В обратном направлении поезд отправится в 16:44 и прибудет в Покровская в 22:07.

Также назначены дополнительные рейсы для поездов № 782/781 Киев - Черкассы и № 111/112 Харьков - Львов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что УЗ назначила семь дополнительных поездов на Пасху и майские праздники. 

Кроме того, "Укрзализныця" с 1 апреля повысили тарифы на перевозку пассажиров и багажа на 13-21% в зависимости от категории поезда и типа вагона.

Синоптик предупредила о резкой смене погоды УЗ повысила тарифы на грузовые перевозки
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Новости Украины обществоУкрзализныця
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь