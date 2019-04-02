УЗ призначила ще додаткові потяги на Великдень

Ілюстративне фото (Андрій Коваль, РБК-Україна)

На травневі свята УЗ призначила 41 додатковий рейс

"Укрзалізниця" призначила ще додаткові потяги і додаткові рейси графікових потягів на Великдень і травневі свята. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

За станом на 1 квітня УЗ вже призначила вісім додаткових поїздів, а також додаткових рейсів на 5 графіків поїздів. Загалом призначено 41 додатковий рейс.

У цьому році українців чекають додаткові вихідні дні з 27 квітня по 1 травня. На ці дні УЗ призначила додаткові рейси на поїзд №205 Покровськ - Харків. Він курсуватиме щодня з 24 квітня по 1 травня. Відправлення з Покровська у 09:20, прибуття до Харкова о 14:49. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 16:44 і прибуде в Покровська о 22:07.

Також призначено додаткові рейси поїздів № 782/781 Київ - Черкаси і № 111/112 Харків - Львів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що УЗ призначила сім додаткових поїздів на Великдень і травневі свята.

Крім того, "Укрзалізниця" з 1 квітня підвищили тарифи на перевезення пасажирів і багажу на 13-21% в залежності від категорії поїзда і типу вагона.