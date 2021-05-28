УЗ назначила два новых поезда к Азовскому морю: маршруты и расписание

Новые поезда к морю будут отправляться из Кривого Рога, Днепра и Ивано-Франковска.

Так, с 3 июня будет курсировать поезд № 204/190 Кривой Рог, Днепр - Геническ.

Он будет отправляться из Кривого Рога по нечетным числам в 18:50, будет курсировать через Никополь, Запорожье, Мелитополь и Новоалексеевку, прибывать к побережью в 3:40.

В обратном направлении поезд № 189/203 будет курсировать с 6 июня. Он будет отправляться из Геническа в 22:57 и прибывать к конечной остановке в 7:43.

С 5 июня будет курсировать поезд № 231/232 Ивано-Франковск - Геническ.

Он будет отправляться из Ивано-Франковска по нечетным числам в 14:42 и прибывать в Геническ в 17:50 следующего дня.

В обратном направлении поезд № 232/231 будет курсировать по четным числам. Он будет отправляться из Геническа в 11:20, прибывать в Ивано-Франковск в 13:08 следующего дня, курсируя через Новоалексеевку, Мелитополь, Запорожье, Днепр, Казатин, Шепетовку и Львов.