УЗ назначила рейс поезда "4 столицы" для эвакуации украинцев

"Укрзализныця" назначила специальный рейс поезда "4 столицы", сообщением Киев-Минск-Вильнюс-Рига, для эвакуации украинцев и возвращения домой иностранцев. Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

По данным Криклия, спецпоезд отправится из Киева завтра, 21 марта, в 12:55. В Минск он прибудет 22 марта в 00:05, в Вильнюс в 03:48 и в Ригу в 08:29 того же дня.

В обратном направлении поезд отправится из Риги 22 марта в 19:40. В Киев поезд прибудет 23 марта в 16:42, сделав остановки в Шауляе (22 марта в 21:58) и Вильнюсе (23 марта в 00:30).

Отмечается, что билеты на поезд для тех, кто находится в Латвии доступны в продаже на сайте УЗ и в кассах рижского вокзала. Все остальные смогут приобрести билеты на поезд только на сайте "Укрзализныци": booking.uz.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что УЗ назначила два дополнительных поезда на 21 марта для эвакуации украинцев из Польши. Поезд №715/716 отправится из Перемышля в 13:10, а поезд № 705/706 отправится в 15:50.

Также РБК-Украина писало, что благодаря специальным железнодорожным рейсам Перемышль-Киев из стран Европейского союза в Украину вернулись более 2 тысяч наших соотечественников.