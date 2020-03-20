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Из Польши возвращаются домой еще более 600 украинцев, - МИД

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 16:42
Из Польши возвращаются домой еще более 600 украинцев, - МИД
Фото: спецпоезд с украинцами (facebook.com / Ukrzaliznytsia)

Из Перемышля в Киев отправился уже четвертый спецпоезд

Из польского Перемышля отправился четвертый за сегодня специальный поезд с гражданами Украины, которые оказались заблокированными на территории Евросоюза из-за мер по противодействию коронавирусу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства иностранных дел в Facebook.

Так, специальным поездом из Перемышля в Украину возвращаются еще 614 украинских граждан. В общем сегодня из Польши были эвакуированы более 2 тысяч украинцев.

"В целом эти рейсы помогли добраться Украины 2402 гражданам. Еще один рейс из Перемышля запланирован на вечер", - отметили в МИД.

Из Польши возвращаются домой еще более 600 украинцев, - МИД

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила несколько специальных рейсов из Перемышля в Киев для эвакуации украинцев из Европейского союза. Сегодня из Польши в Украину специальными рейсами уже вернулись более тысячи украинцев.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на 20 марта более 60 украинских граждан эвакуировали из Хорватии в Украину. Еще более полусотни украинцев продолжают находиться в Хорватии.

Добавим, с начала закрытия границ из-за пандемии коронавируса в Украину были эвакуированы более 50 тыс. граждан. На сегодня запланированы более 40 авиарейсов, которые вернут домой еще 8 тысяч украинцев.

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