УЗ призначила рейс потягу "4 столиці" для евакуації українців

"Укрзалізниця" призначила спеціальний рейс потягу "4 столиці", сполученням Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига, для евакуації українців та повернення додому іноземців. Про це повідомляє міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

За даними Криклія, спецпотяг вирушить з Києва завтра, 21 березня, о 12:55. До Мінська він прибуде 22 березня о 00:05, до Вільнюса о 03:48 та до Риги о 08:29 того ж дня.

У зворотному напрямку потяг вирушить з Риги 22 березня о 19:40. До Києва потяг прибуде 23 березня о 16:42, зробивши зупинки у Шауляї (22 березня о 21:58) та Вільнюсі (23 березня о 00:30).

Зазначається, що квитки на потяг для тих, хто перебуває у Латвії доступні у продажу на сайті УЗ та у касах ризького вокзалу. Всі інші зможуть придбати квитки на потяг лише на сайті "Укрзалізниці": booking.uz.gov.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що УЗ призначила два додаткові потяги на 21 березня для евакуації українців з Польщі. Потяг №715/716 відправиться з Перемишля о 13:10, а потяг № 705/706 відправиться о 15:50.

Також РБК-Україна писало, що завдяки спеціальним залізничним рейсам Перемишль-Київ з країн Європейського союзу в Україні повернулися понад 2 тисячі наших співвітчизників.