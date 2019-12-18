УЗ назначила дополнительный поезд Киев-Львов-Киев на новогодние праздники

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дополнительный поезд "Интерсити+" будет курсировать накануне и во время праздников

Накануне и во время новогодних и рождественских праздников между Киевом и Львовом будет курсировать дополнительный скоростной поезд "Интерсити+". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".

Так, на новогодние праздники назначен дополнительный скоростной поезд "Интерсити+" №755/756 Киев-Львов-Киев. Поезд будет отправляться из Киева в 00:15 и прибывать во Львов в 05:47 с остановкой на станции Коростень, а в обратном направлении поезд будет отправляться в 23:00 и прибывать в 05:50.

Отмечается, что поезд №755/756 будет курсировать из Львова 27, 28, 29 декабря и 3, 4, 7 января, из Киева 28, 29, 30 декабря и 4, 5, 8 января.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила на новогодние и рождественские праздники уже 30 дополнительных поездов. В частности, четыре графиковые поезда осуществят дополнительные рейсы, а семерым поездам продлили маршруты.

Кроме того, для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки в период зимних праздников "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда № 31/32 Киев - Минск, Вильнюс, Рига. Из Киева поезд отправится в дополнительные рейсы 22 и 26 декабря, а обратно из Риги - 23 и 27 декабря.