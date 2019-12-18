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УЗ призначила додатковий поїзд Київ-Львів-Київ на новорічні свята

Новини » Суспільство     18.12.2019 - 10:05
УЗ призначила додатковий поїзд Київ-Львів-Київ на новорічні свята
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Додатковий поїзд "Інтерсіті+" курсуватиме напередодні та під час свят

Напередодні та під час новорічних і різдвяних свят між Києвом та Львовом курсуватиме додатковий швидкісний поїзд "Інтерсіті+". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця".

Так, на новорічні свята було призначено додатковий швидкісний поїзд "Інтерсіті+" №755/756 Київ-Львів-Київ. Поїзд відправлятиметься з Києва о 00:15 та прибуватиме до Львова о 05:47 із зупинкою на станції Коростень, а у зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 23:00 та прибуватиме о 05:50.

Заначається, що поїзд №755/756 курсуватиме зі Львова 27, 28, 29 грудня та 3, 4, 7 січня, з Києва 28, 29, 30 грудня та 4, 5, 8 січня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила на новорічні та різдвяні свята вже 30 додаткових поїздів. Зокрема, чотири графікові поїзди здійснять додаткові рейси, а сімом поїздам подовжили маршрути.

Крім того, для задоволення попиту пасажирів на перевезення в період зимових свят "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда № 31/32 Київ - Мінськ, Вільнюс, Рига. Із Києва поїзд вирушить у додаткові рейси 22 та 26 грудня, а зворотно з Риги - 23 та 27 грудня.

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