УЗ назначила дополнительный эвакуационный поезд на 29 мая

"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационного поезда на воскресенье, 29 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно один рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрзализныцю ".

В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому украинцам советуют проверять актуальную информацию на сайте компании.

Напомним, "Укрзализныця" с 30 мая добавила еще шесть рейсов по маршруту Чернигов - Нежин. Кроме того, будут еще рейсы по маршруту Конотоп - Нежин.

Мы также писали о том, что "Укрзализныця" с 27 мая запустила новые рейсы по маршруту Тетерев - Борщаговка.

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