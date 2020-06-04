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УЗ назначила дополнительные поезда на Троицу

Новости » Общество     04.06.2020 - 16:04
УЗ назначила дополнительные поезда на Троицу
Фото: поезд (РБК-Украина)

На данный момент назначены поезда по пяти направлениям

ПАО "Укрзализныця" назначила дополнительные региональные поезда на Троицу. Они будут курсировать в период с 5 по 9 июня.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Сообщается, что региональные поезда будут курсировать ежедневно по пяти направлениям:

  • №864 / 866 Неданичи, Чернигов - Киев-Волынский;
  • №884 / 883 Фастов - Зерновое - Киев-Волынский;
  • №888 / 887 Киев-Волынский - Ворожба - Фастов;
  • №896 / 895 Киев-Волынский - Конотоп, Шостка - Киев-Волынский.
  • №880 / 882 Киев-Волынский - Славутич - Фастов.

При этом отменяется, что билеты на поезда будут продаваться на 50% мест.

Напомним, 1 июня УЗ возобновила курсирование поездов по 30 направлениям дальнего следования.

Кроме того, пассажиров в поезда будут допускать только в защитных масках.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины УкрзализныцяпоездТроица
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