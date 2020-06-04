УЗ назначила дополнительные поезда на Троицу

На данный момент назначены поезда по пяти направлениям
ПАО "Укрзализныця" назначила дополнительные региональные поезда на Троицу. Они будут курсировать в период с 5 по 9 июня.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Сообщается, что региональные поезда будут курсировать ежедневно по пяти направлениям:
При этом отменяется, что билеты на поезда будут продаваться на 50% мест.
Напомним, 1 июня УЗ возобновила курсирование поездов по 30 направлениям дальнего следования.
Кроме того, пассажиров в поезда будут допускать только в защитных масках.
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Автор: Лера Полищук