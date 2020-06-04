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УЗ призначила додаткові поїзди на Трійцю

Новини » Суспільство     04.06.2020 - 16:04
УЗ призначила додаткові поїзди на Трійцю
Фото: поїзд (РБК-Україна)

На даний момент призначені поїзди по п'яти напрямках

ПАТ "Укрзалізниця" призначила додаткові регіональні поїзди на Трійцю. Вони будуть курсувати у період з 5 по 9 червня.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Повідомляється, що регіональні поїзди курсуватимуть щодня по п'яти напрямках:

  • №864 / 866 Неданичі, Чернігів - Київ-Волинський;
  • №884 / 883 Фастів - Зернове - Київ-Волинський;
  • №888 / 887 Київ-Волинський - Ворожба - Фастів;
  • №896 / 895 Київ-Волинський - Конотоп, Шостка - Київ-Волинський.
  • №880 / 882 Київ-Волинський - Славутич - Фастів.

При цьому скасовується, що квитки на потяги продаватимуть на 50% місць.

Нагадаємо, 1 червня УЗ відновила курсування поїздів по 30 напрямках далекого прямування.

Крім того, пасажирів у поїзди будуть допускати тільки в захисних масках.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новини України УкрзалізницяпоездТроица
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